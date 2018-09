Premio Nazionale Bonifacio VIII - Eleganza sobria firmata Eles Italia per la giovane scrittrice R.P. Giannotte

Si è svolta venerdì 21 Settembre al Palazzo Papale di Bonifacio VIII del Comune di Anagni (Fr) la cerimonia di premiazione durante la quale la giovane scrittrice cagliaritana R.P. Giannotte ha ricevuto il titolo di Accademico Onorario e l’ambito Premio Nazionale Bonifacio VIII – Città di Anagni 2018 – XVI edizione.

Il suo romanzo ‘La Finestra al Sole’, edito da La Zattera Edizioni, è stato premiato perché è ‘una storia nella storia, in cui è pregnante il tema dell’integrazione, in ogni sua forma, accostata alla lotta al pregiudizio nella società contemporanea’. La volontà dell’autrice è da sempre quella di raccontare e promuovere la sua terra d’origine, la Sardegna, per l’occasione ha quindi scelto di indossare un elegante abito di Eles Italia.

Silvia e Stefania Loriga, per l’eccellente evento, hanno realizzato per la scrittrice un outfit black & white: un classico tubino nero abbinato ad una blusa con pois in velluto ton sur ton ed una cintura gioiello in Swarovski e gemme. Una liasion d’autore per Eles Italia che attraversa il Mediterraneo per far conoscere la pregevolezza delle sue creazioni, ispirate alla maestosa bellezza della Sardegna, in Italia e nel mondo…

