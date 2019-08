I figli so' piez' e core

I Figli sono Ricchezza, si diceva una volta.

Scopriamo ogni giorno nuovi fatti di cronaca sui minori, tolti alle famiglie, strappati dal seno delle madri per metterli in casa famiglia e poi darli in adozione.

Salvatore Di Salvatore, di 22 anni, e di Laura Victoria Begian, di 18, rischiano di vedersi sottrarre per sempre i due figli, di uno e due anni. I due genitori, entrambi di Torre Annunziata, sono infatti troppo poveri per poter far fronte alle necessità materiali dei bambini, ed è quindi stato emanato un decreto di adozione rispetto al quale il Tribunale dei Minori sarà chiamato a decidere la prossima settimana. Salvatore e Laura sono disperati.

Ma perché gli assistenti sociali hanno questo atteggiamento, prendono decisioni così drastiche da mettere a repentaglio la salute psicofisico sia dei BIMBI che dei genitori, e che spesso si lasciano andare in uno stato depressivo di cui unica evoluzione è la tacita estraneazione alla vita.

Chi controlla e chi decide se si può davvero aiutare queste famiglie che davvero fanno l'impossibile ma che trovano un muro di fronte.

Le amministrazioni evitano coinvolgimenti e non si fanno alcun carico dei loro cittadini, lasciati a se stessi nella più becera miseria a combattere un sistema oramai logoro e satanistico.

AIUTO, hanno bisogno di AIUTO e non di condanne, forse la loro unica colpa è essere ITALIANI. Ma io combatterò sempre perché queste discriminazioni non abbiano più ad esserci, perché i veri poveri vengano aiutati, le madri, i padri, e tutti i componenti delle famiglie.

Dobbiamo essere umani. Dove stanno i buonisti quando chi soffre è una famiglia ITALIANA? Non se ne vede nemmeno un'ombra, Non ci stanno, perché non ci sono soldi nè sostegno da parte delle organizzazioni.