Dallo scorso 26 febbraio, la Sea-Watch 3, nel Mediterraneo centrale, ha soccorso 5 imbarcazioni e ne ha assistita una sesta.

Da oltre 24 ore sono 363 le persone a bordo della nave della ong tedesca, di cui un terzo minori, in balia delle onde e del freddo, non potendo soggiornare altro che in coperta, al riparo di una tenda.





Nella mattinata di lunedì, invece, sono sbarcate a Lampedusa le persone a cui Sea-Watch 3 aveva fornito assistenza e giubbotti e dando loro rifugio solo a bordo delle proprie zattere di salvataggio non avendo più spazio sulla nave! Quei naufraghi erano stati poi recuperati da una motovedetta della Guardia costiera.

Sea-Watch ha chiesto a Italia e Malta l'assegnazione di un porto sicuro ma ancora non ha ricevuto ricevuto alcuna comunicazione da nessuno dei due Paesi.





Crediti immagine: Twitter.com @SeaWatchItaly