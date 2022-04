Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.

Intervista a MATTIA GIANNINO.

Raccontaci di te dai tuoi primi passi ad oggi nel campo musicale.

Piacere GisoM, pseudonimo di Mattia Giannino, sono nato a Mirandola il 21 novembre 1992, sono un rapper Finalese.

Ho iniziato nel dicembre 2020 a cantare, sono autodidatta, ma ho sempre scritto testi, nasco come scrittore / compositore, fino al giorno in cui sono capitato per caso in uno studio discografico di un ingegnere del suono e mi ha voluto far incidere un mio testo, dopodiché ha voluto produrmi come artista, perché vedeva in me delle doti musicali.

Ho già inciso un album di 14 tracce, un EP di 6 tracce,nei quali sono comprese 5 collaborazioni.

Ho partecipato al Tour Music Fest (Contest Europeo) e a Casa Sanremo Live Box, tutto questo in un anno e mezzo, perché ho molto da dire e molta fame di arrivare lontano !Potete trovare qualcosa di mio su YouTube e spotify, presto saranno in vendita le copie fisiche del mio primo album intitolato: “Mood a 360”.



Cosa ti aspetti dalla partecipazione a questo contest?

Dalla partecipazione a questo Contest mi aspetto di poter trasmettere alla gente cosa provo io nel scrivere i miei testi, sono molto legato a loro per me hanno un valore inestimabile, e poi di farmi conoscere al meglio per poter far strada nel mondo della musica, è il mio sogno più grande!



Quanta importanza ha la musica nella tua vita?

Nella mia vita la musica ha tantissima importanza, mi accompagna sempre, mi da carica per affrontare le giornate, mi fa riflettere, mi fa star bene, ricopre l 80% della mia giornata !



Qual è il tuo cantante preferito o quello che ti ha ispirato maggiormente?

Ovviamente Eminem, che è un dio sacro del mio genere, però mi sono ispirato a Salmo, colonna portante del rap italiano, ora sto ascoltando molto Blanco per fare del Pop, e sfornare nuovi progetti.



Il tuo genere?

Il mio genere è il rap / hip hop, ma ora sto iniziando a fare anche del pop, mi piace variare e sperimentare sempre cose nuove.

Infatti nel mio primo album potrete ascoltare diverse sfumature di generi musicali, dal Reggaeton alla Dance fino ad arrivare a tracce con basi acustiche e tanto altro.



Si può vivere senza musica?

No senza musica non si può vivere, per me non sarebbe vita, la musica è fondamentale, almeno per me, è quella cosa che ti tiene a galla quando stai per affondare, ti trasmette emozioni e tante altre cose.



Cosa pensi del panorama musicale italiano?

Del panorama musicale italiano penso che sia in forte crescita, io ascolto sopprattutto cantanti italiani, anche se ultimamente non ci sono più canzoni che rimangono nel tempo, ma si va alla ricerca sempre del nuovo, invece una volta la musica era poesia dove anche vent’anni dopo la pubblicazione rimaneva sempre nella mente e nel cuore della gente.



