Il sogno americano, un tempo simbolo di prosperità e progresso, sta mostrando segni di declino ovunque, specialmente negli Stati Uniti, dove il capitalismo affronta una crisi significativa. Nonostante l'idea prevalente che il capitalismo sia la via maestra negli USA, con il socialismo spesso visto come negativo, la realtà è che il sistema capitalista si trova di fronte a gravi problemi. Questi includono la crisi climatica, un esempio diretto delle sue conseguenze negative.

Si osserva un crescente divario tra i ricchi e i poveri, con un numero ristretto di individui che accumulano ricchezze enormi a discapito della maggioranza. Questo ha portato a un aumento della disillusione nei confronti della politica e della società, con la rabbia sociale e la ribellione di alcuni, e la rassegnazione di molti altri.

Negli Stati Uniti, c'è una crescente tendenza a riconsiderare e a mettere in dubbio il modello capitalista, un fenomeno particolarmente evidente tra la classe media e gli individui istruiti. Un articolo recente del Wall Street Journal ha sottolineato il declino della fiducia nell'American Dream, notando problemi come disoccupazione, sottoccupazione, bassi salari, sfruttamento estremo, senzatetto e l'uso diffuso di droghe.

Solo il 36% degli americani crede ancora nel capitalismo, un calo significativo rispetto al passato. Inoltre, metà degli intervistati pensa che la vita negli Stati Uniti sia peggiorata rispetto a 50 anni fa. Questa situazione ha colpito soprattutto i giovani e le donne, con solo il 28% di loro che mantiene la fede nell'American Dream.

L'Europa, influenzata dalle tendenze americane, mostra anch'essa segni di un cambiamento di prospettiva. In entrambi i continenti, la mobilità sociale sta diminuendo, specialmente tra i giovani e le donne, che sono i più colpiti dalle crescenti disuguaglianze di reddito.

La crisi egemonica degli Stati Uniti si riflette anche a livello internazionale, con l'ascesa di potenze come la Cina e l'India. Questo contesto globale evidenzia che le ingiustizie del capitalismo sono diffuse anche in luoghi inaspettati.

La soluzione potrebbe risiedere in una via di mezzo social-democratica, che enfatizza la giustizia sociale e le pari opportunità, andando oltre il semplice riconoscimento dei meriti individuali. Questo approccio potrebbe essere l'unico modo per affrontare le profonde ingiustizie e disuguaglianze presenti nel sistema attuale.

