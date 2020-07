La Catalogna ha deciso di chiudere discoteche e locali per le prossime due settimane, dopo che si sono rivelate essere la fonte principale di una ripresa dei contagi da coronavirus.

Il problema, però, sembra riguardare anche altre regioni della Spagna.

Secondo gli ultimi dati riportati dalla Johns Hopkins University il contagio in Spagna registra quotidianamente un numero di nuovi casi superiore a 2mila.

Se la situazione non dovesse migliorare, la Generalitat non esclude di imporre un nuovo lockdown all'intera Catalogna.

A farne le spese potrebbe essere la Formula 1, poiché dal 14 agosto inizierà il fine settimana del Gran Premio di Spagna che si corre, per l'appunto, sul circuito di Barcellona.

Nel caso le autorità della regione decretassero un nuovo lockdown, finirebbe per saltare anche quell'appuntamento.

Oltre a questo, c'è da considerare che, una volta recatisi in Spagna, i team britannici se dovessero tornare a casa - almeno in base alle misure attuali - dovrebbero rimanere in quarantena almeno per 14 giorni e, teoricamente, non avrebbero la possibilità di recarsi in Belgio dove si correrà a fine mese, dal 28 al 30 agosto.