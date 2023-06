Eliza G emoziona sempre quando canta. Succede anche su TikTok, dove reinterpretando a modo suo una canzone di Shakira con un video ha totalizzato ben 1 milione trecentomila visualizzazioni.



Ma andiamo con ordine. Eliza G è una cantante italiana amata in tutto il mondo. Se nel nostro paese i fan non le mancano così come le apparizioni in tv (The Voice of Italy 2019, All Together Now) la sua carriera è decisamente internazionale (Eurovision Romania 2022, tanti concerti spesso sold out tra Europa ed America Latina, soprattutto in Gran Bretagna, Brasile, Spagna, Svizzera e Francia.



Non è un caso, la sua voce unica ed il suo sound pop / urban regalano emozioni. Ad esempio, una sua performance a The Voice è tra le dieci esibizioni più emozionanti nella storia di questo celebre show a livello mondiale (come si vede in questo video su YouTube.



Eliza G è arrivata al successo con un background rock e un'esperienza live che ogni volta che sale sul palco riesce a regalare emozioni. Anche su TikTok, social su cui è sbarcata da poco )



In un oceano di playback e gag, Eliza G ha deciso di continuare ad proporre unicamente la sua arte, ovvero ha deciso di cantare. Come? A modo suo, spesso reinterpretando brani di altri artisti e classici internazionali, sempre o quasi con arrangiamenti inediti creati ovviamente da lei, che compone quasi tutte le canzoni che interpreta.



E così, interagendo con i tanti follower su TikTok, è arrivata una richiesta o meglio, come si dice su TikTok, una challange: quella di imitare Shakira, cosa che Eliza G ha fatto alla perfezione. Il risultato è un vero boom. Un suo video è diventato virale e mentre scriviamo ha già totalizzato un milione e 300mila views. Non c'è da stupirsi, quando una voce emoziona lo fa sempre, su ogni mezzo. TikTok compreso.