La riunione di politica monetaria della Bank of Japan si è chiusa come da aspettative. L'istituto infatti ha deciso di alzare il costo del denaro allo 0,25%, e potrebbe fare delle mosse analoghe anche in futuro. Dopo la riunione della BoJ, il cambio tra dollaro e yen giapponese è sceso intorno a 150,5, mentre il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni del Giappone è salito a circa l’1,04%, rimbalzando dal minimo di un mese.