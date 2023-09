La band si esibirà sul palco dell’Ariston lunedì 4 settembre

La poliedrica Bi Bi Blues Band, attualmente in promozione nazionale e nelle radio con il singolo “Blue Pink And Grey” si prepara a calcare uno dei palchi più famosi in Italia ed Europa: il palco dell’Ariston che, grazie alla famosa kermesse, ha visto esibirsi ospiti e artisti da tutto il mondo.

Lunedì 4 settembre inizierà la finale nazionale della 36°esima edizione del Sanremo Rock & Trend (2023) che vedrà le migliori realtà del panorama rock e indipendente della discografia nazionale esibirsi al Teatro Ariston di Sanremo. La Bi Bi Blues Band salirà sul palco alle ore 16:10 circa portando tutta la loro carica, adrenalina e il sound dalle forti tinte modern-blues che li ha caratterizzati esibendosi proprio con il loro singolo “Blue Pink And Grey”.

La band è formata dalla cantante Silvia Rumi, dal chitarrista e compositore Marcello Romani, dal bassista Flavio Manzotti, dal batterista Fabio Madeddu e da Guglielmo Angioni alle tastiere.





Sanremo Rock & Trend



Bi Bi Blues Band