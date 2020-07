Oggi sono stati pubblicati su Lancet i risultati della fase uno di sperimentazione del vaccino anti coronavirus sviluppato dall'Università di Oxford. In base ai dati registrati, il vaccino sembra essere sicuro ed innescherebbe anche una risposta immunitaria.

In questa prima fase di sviluppo i test sono stati condotti su poco più di un migliaio di persone. Quindi, benché i risultati ottenuti siano più he promettenti, bisognerà attendere il prossimo step per sapere con certezza la sua efficacia per prevenire la Covid-19.

Del ChAdOx1 nCoV-19, questo il nome del vaccino, il Regno Unito ne ha ordinato 100 milioni di dosi.

I prodotto sviluppato a Oxford si basa su un virus modificato geneticamente che negli scimpanzé provoca quello che può essere definito un semplice raffreddore comune.

Lo studio ha determinato che il prodotto sviluppato riesce a produrre ciò che i ricercatori si attendevano come risposta al virus, anticorpi compresi. Il problema, però è che ancora non è stato possibile stabilire quanto sia lungo il periodo di efficacia.

Quali sono i prossimi passi del processo? Una nuova fase di studio dove il numero di soggetti coinvolti sarà ampiamente aumentato in modo da poter rispondere con certezza ai dubbi attuali.

Alla prossima fase di test, prenderanno parte più di 10.000 persone solo nel Regno Unito, 30.000 persone negli Stati Uniti, 2.000 in Sudafrica e 5.000 in Brasile.

Pertanto, è sempre più possibile affermare che un vaccino contro il coronavirus possa riuscire a dimostrare la propria efficacia già entro la fine dell'anno in corso, anche se inizialmente la sua disponibilità sarà piuttosto limitata, con il personale sanitario e assistenziale a cui verrà data la priorità, così come alle persone che considerate ad alto rischio da Covid-19 a causa della loro età o delle loro condizioni mediche.

Per questo, la vaccinazione di massa è prevista realisticamente per l'anno prossimo, anche se tutto andasse secondo i piani.





I risultati del test del ChAdOx1 nCoV-19 pubblicati su The Lancet a questo indirizzo:

marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673620316044.pdf