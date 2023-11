Il mini-ministro della (sub) Cultura, Gennarino Sangiuliano, avrebbe speso, secondo Repubblica, 250.000 "euri" per allestire alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma - dal 16 novembre all'11 febbraio 2024 - una mostra dedicata a Tolkien, a cinquant'anni dalla scomparsa e dalla prima edizione italiana de Lo Hobbit.

In pratica una ruffianata per compiacere Giorgia Meloni e per ringraziarla di averlo nominato ministro. Perché Gennarino, con questa mostra, avrebbe fatto un regalo a Giorgia?

Nella sua autobiografia scritta nel 2021, Meloni ha descritto l'epopea fantasy di Tolkien del 1954 come un testo sacro. E tanto ne era rimasta soggiogata che, quando si dichiarava fascista, iscritta al Movimento Sociale, l'attuale premier visitava le scuole vestita da hobbit!

Ciò che Tolkien ha scritto nei suoi libri è stato interpretato dai vari movimenti come un manifesto a supporto dei loro ideali. Così lo ritroviamo sia un dio per gli hippy degli anni '60 che applaudivano alla coltivazione di droghe nella Contea, che un dio per i neofascisti di casa nostra che hanno interpretato le sue storie come rappresentazione lotta tra le forze della tradizione (il bene) e quelle della modernità (il male), che a loro dire riassumerebbe l'ideologia fascista.

Da dove nasce la passione della Meloni per Tolkien e il signore degli Anelli? Dai Campi Hobbit organizzati dal Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del MSI, fra il 1977 ed il 1981. Campi a cui, per ragioni di età, Meloni non ha partecipato ma da cui ha evidentemente preso ispirazione.

L'interpretazione dell'opera di Tolkien in chiave fascista è ben argomentata dal ministero della (sub) Cultura nella pagina disponibile a questo indirizzo: cultura.gov.it/tolkien-uomo-professore-autore .

Questo il commento di Meloni che oggi, insieme ad altri camerati, ha visitato la mostra prima dell'apertura ufficiale:

"Quando studiavo la letteratura, a me piaceva molto scoprire e capire cosa ci fosse nella vita dell'autore, perché aiuta a legger meglio le sue opere (???). Questa è una mostra che, da questo punto di vista, fa un salto di qualità, per cui ringrazio il ministro Sangiuliano, la Galleria nazionale di Arte moderna di Roma e i curatori: è una bella pagina di cultura".

A NOI!