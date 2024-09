RE/MAX, il più grande network immobiliare in franchising al mondo, presente in 110 Paesi con oltre 9.400 agenzie e quasi 145.000 agenti, si fa promotore dal 6 al 12 ottobre 2024 della quarta edizione della Global RE/MAX Week, l’evento benefico worldwide che coinvolge migliaia di realtà affiliate con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame con le comunità di appartenenza.

I consulenti e i broker RE/MAX, impegnati tutto l'anno a realizzare i sogni immobiliari delle persone, partecipano regolarmente a iniziative di beneficenza a livello locale. Tuttavia, durante la Global RE/MAX Week, l'impatto di queste attività raggiunge un livello molto più elevato, grazie all'impegno collettivo degli agenti, dei team e degli uffici RE/MAX in ogni parte del mondo. "La Global RE/MAX Week riflette la natura solidale della nostra rete. È sorprendente vedere così tanti affiliati RE/MAX condividere idee, agire, ispirarsi a vicenda e trovare modi creativi per aiutare le loro comunità", commenta Dario Castiglia, CEO & Founder di RE/MAX Italia.

Grazie all'entusiasmo e alla partecipazione collettiva, la Global RE/MAX Week, nata nel 2021, si è rapidamente affermata come un appuntamento annuale imperdibile per tutti gli affiliati RE/MAX che hanno dimostrato il loro impegno con una vasta gamma di iniziative solidali. Tra queste la racconta di pacchi alimentari, di beni di prima necessità per animali e di materiale scolastico, la pulizia di spazi pubblici e la donazione di sangue.

L'entusiasmo per la Global RE/MAX Week è condiviso anche dal network italiano, come testimonia Castiglia: “Anche quest’anno tante nostre agenzie hanno già accolto l’invito a promuovere attività benefiche locali, concretizzando ancora una volta il concetto di ‘collaborazione’ che è da sempre parte integrante del nostro DNA e alla base del nostro modello di business". La formula RE/MAX, infatti, si basa sullo studio associato e proprio la sinergia tra i professionisti appartenenti al network è uno dei fattori chiave che ne determina il successo internazionale. A questo proposito, Castiglia aggiunge: “La Global RE/MAX Week è un importante momento di restituzione, in cui mettere a frutto il nostro impegno a favore di cause sociali e iniziative solidali”.

Le attività organizzate durante la Global RE/MAX Week saranno condivise sui social network con l'hashtag #GlobalREMAXWeek, che anche quest'anno sarà utilizzato da migliaia di partecipanti per raccontare il loro contributo.