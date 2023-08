I migranti sbarcati in Italia nel 2023? Fino alle 8 del mattino del 10 agosto erano 94.792, il triplo di quelli sbarcati nello stesso periodo nel 2021 e il doppio di quelli del 2022.

Per questo motivo, Meloni e Salvini, che sui migranti hanno costruito le loro fortune politiche, di migranti adesso non parlano più. Ennesima riprova di come la realtà sia nemica della propaganda.

Ininterrotti gli arrivi a Lampedusa, mentre al largo le navi delle ong, nonostante i divieti, effettuano salvataggi record, come capitato nelle scorse ore alla Ocean Viking di SOS Mediterranee che dopo 48 ore di operazioni in mare aveva a bordo 623 sopravvissuti. 369 sono stati fatti sbarcare a Porto Empedocle, per gli altri la destinazione assegnata è stata Civitavecchia!

Ma non tutti ce la fanno. Anche oggi una barca con circa 20 persone è naufragata a nord di Gabes, in Tunisia. 13 i superstiti, mentre oltre a 5 dispersi sono stati recuperati i corpi di un bimbo e di un ragazzo di 20 anni.

Così Roberto Saviano in un intervento di un paio di giorni fa:

"Negli ultimi sei mesi sono morti 903 migranti, dei quali 289 bambini, nel tentativo di arrivare in Italia. Oltre 40 persone sono annegate nel canale di Sicilia.Ci avevano detto che erano le ONG a incentivare le partenze. C'avevano detto che togliere le ONG, le ambulanze del mare, avrebbe interrotto i flussi poiché la loro presenza generava speranza e quindi spingeva le persone a rischiare la vita. Falso.Il numero dei morti parla. Si parte lo stesso, indipendentemente da chi si trova e SE c'è qualcuno ad aspettare in mare. Piantedosi, fermando le ONG, ha impedito un pattugliamento che guardia costiera e Frontex non riescono a realizzare. In questo giorni di vacanza ci si tuffa allegri nel mare dove si muore ogni giorno.Mi chiedo, Piantedosi, si farà un sereno bagno nello stesso mare dove muoiono centinaia di persone consapevole che le navi ong che ha fermato avrebbero potuto salvarle?"