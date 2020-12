Sarà l'arbitro La Penna a dirigere la sfida di martedì sera all'Allianz Stadium di Torino per la 14.esima giornata di Serie A tra Juventus e Fiorentina, due squadre che, insieme ai loro tifosi, dal punto di vista sportivo si odiano a vicenda con reciproca soddisfazione.



Queste le dichiarazioni della vigilia di Prandelli, allenatore della Fiorentina:

"Nelle ultime partite si è vista giusta mentalità. Dobbiamo solo mantenerla. I due pareggi in casa sono stati frutto di un buon lavoro contro squadre difficili da affrontare. Ma quando avremo opportunità domani, dovremo attaccare con grande convinzione"."Quando una squadra ha una mentalità e un gioco preciso, magari anche i giocatori non di classe, ma applicati possono esprimersi al 100%. Avere uno zoccolo duro significa avere un gruppo dove chi va in campo o non va in campo rema dalla stessa parte. Ora ci serve mentalità da provinciale e arrivare a 40 punti". "Terza partita consecutiva in pochi giorni può cambiare qualcosa anche nelle fila della Juventus. Noi dobbiamo essere forti e trovare la giusta mentalità e qualità. In precedenza abbiamo affrontato squadre, come il Sassuolo che ha avuto due giorni di recupero più di noi, fatico a capire come sia stato compilato il calendario""Abbiamo giocato poche ore fa, domattina capiremo meglio chi ha recuperato o chi ha bisogno di più tempo. Giocando in maniera ravvicinata bisogna tenere presente questo. Domani preferirei rischiare, paradossalmente, più di subirlo un contropiede che farlo noi, perché vuol dire che stiamo attaccando"."E' difficile e stimolante lavorare a Firenze perché al Fiorentina è il pensiero fisso per 24 ore al giorno di buona parte della città. Ma i tifosi non ti tradiranno mai se la squadra esce dal campo dando tutto. Nessuno ci chiede di vincere sempre, ma di lottare per questa maglia. Una vittoria domani? Sarebbe un regalo straordinario".



Queste, invece, le dichiarazioni di Pirlo, allenatore della Juventus:

"I viola sono una buona squadra, con ottime individualità. Per loro il momento è un po’ difficile, hanno da poco cambiato l’allenatore ma nel complesso sono una buona squadra, verranno qui per fare la loro partita, per difendersi e cercare di ripartire". "Hanno un giocatore molto forte fisicamente come Vlahovic davanti e uno di grande classe, dovremo stare attenti soprattutto a questi due giocatori. Dovremo stare attenti perché è l’ultima partita del 2020 e vogliamo chiudere nel migliore dei modi"."Prandelli è un bravo allenatore, ho avuto la fortuna di essere allenato da lui, è bresciano come me quindi lo conosco molto bene. Sono contento sia tornato ad allenare e di rivederlo. Ho vissuto tanti bei momenti con lui, abbiamo fatto un grandissimo Europeo perdendo la finale con la Spagna. È una persona di cuore, si merita qualcosa di più sul campo in questo momento". "Infortunati? Qualcuno sta meglio. Dybala si è allenato un po’ a parte e un po’ con la squadra, penso possa venire con noi alla partita. Demiral anche sta un po’ meglio. Arthur invece non è a disposizione".