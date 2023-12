La grande notte di Capodanno al Mirò Club di Gussola (Cremona) in collaborazione con Alterego Club e Radio StudiPiù . Dai il benvenuto al 2024 con un’indimenticabile serata. Festeggia l'arrivo del nuovo anno in grande stile con un'esplosione di ritmi e emozioni!

Unisciti a noi per una notte indimenticabile e saluta il 2024 con DJ Set in Main Room Dj Mjx - Robert's Special Guest Max Mantovani from Montecarlo - Vivian DarkAngel e Christian Boselli from Radio StudioPiù - Prive dj Roger Darko Special Guest Marco Dionigi e Adrian Morrison from Alterego Club.



Luogo: Mirò Club via Antonio Gramsci 7 Gussola (Cremona).

Preparati a un viaggio sonoro senza pari. Il Dj è pronto a far esplodere la pista da ballo con un mix travolgente e coinvolgente che renderà la tua serata indimenticabile.

Non c'è modo migliore di dare il benvenuto al nuovo anno che immergersi in un'atmosfera vibrante, circondati dall'energia contagiosa della musica e dall'entusiasmo di una folla festante.

Preparati a una notte di festa, spensieratezza e momenti magici che segneranno l'inizio di un anno nuovo straordinario. Assicurati il tuo posto per questa festa imperdibile!



Prenota ora il tuo biglietto e festeggia con noi un Capodanno che resterà nei tuoi ricordi!

INGRESSO dalle Ore: Dalle 21.00 fino alle 04.00

Ingresso in lista euro 25 con consumazione e brindisi di fine anno.

Info: chiama o invia un sms WhatsApp al numero +39 3420954300