Attesa per due e settimane per osservare se e quanto le misure prese sono efficaci, lo ha spiegato a "Repubblica" Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali.

“Sicuramente lo sono”, aggiunge Andreoni, “ma per avere un'idea più chiara del loro impatto e di come evolverà la situazione dobbiamo osservare l'andamento dell'epidemia di Covid-2019 in Italia almeno per le prossime due settimane”.

Se le misure risulteranno efficienti, fra circa 15 giorni i dati su possibili nuovi contagi dovrebbero calare, aggiunge l'esperto, e potremmo andare verso una stabilizzazione dell'epidemia, fino all'assenza di nuovi casi e poi al calo dei contagiati con l'aumento dei guariti.

(a cura di Giuseppe Serrone)