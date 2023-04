L’opera si compone di due sezioni diverse ma possiede come nucleo fondante la musica religiosa. Pregare cantando, d’altronde, è una delle forme che più coinvolge il nostro spirito. L’autore partendo dalla tradizione degli inni in lingua inglese riesce, in modo critico e originale, a comporre nuovi testi modulandoli sulla musica, sul ritmo e sul linguaggio propri del culto italiano.

La paziente composizione di questa opera, in cui sono riportati anche gli spartiti musicali, è volta a rendere il lettore partecipe non solo della preghiera in quanto tale, ma soprattutto dell’esperienza spirituale che ogni credente vive nel momento in cui si accosta alla musica come forma di espressione di una delle più alte manifestazioni di arte e di fede.

La musica, accompagnata dalle parole in onore di Dio, rende il momento della preghiera emozionante e tramite questa è possibile arrivare alla parte più intima del nostro spirito in modo da metterci in comunione con Dio e con tene­rezza e gioia cantare la Sua gloria.



Joshua Leib, nato a New York, ha sentito la chiamata di Dio nella sua vita all’età di 12 anni e quella voce, sempre più forte dentro di lui, lo ha spinto a studiare la Bibbia e a diven­tare un predicatore della Buona Novella. Ha conseguito la laurea in teologia presso il Pensacola Bible Institute, in Florida, poi si è trasfe­rito a Palermo con sua moglie, Priscilla, e i loro tre figli.

Ha impa­rato l’italiano frequentando l’Uni­versità di Palermo, facendo dei corsi linguistici intensivi e dei corsi di poesia e letteratura classica. È stato pastore della Chiesa The Bible Baptist Church a Palermo e adesso è pastore della Chiesa Biblica Battista italiana nella stessa città. Ha cominciato a tradurre e scrivere dei testi ar­monizzati con la musica degli inni antichi nel 2019.