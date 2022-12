Si è aperta ieri a Roma, presso il Roma Convention Center – La Nuvola, l’edizione 2022 di Più libri più liberi, un faro nell’oceano della cultura.

L’8 dicembre ha avuto luogo la presentazione dell’Italia come Paese ospite d’onore al Festival del libro di Parigi nel 2023 e alla Fiera Internazionale del libro di Francoforte nel 2024. Sarà questa un’occasione straordinaria per l’editoria italiana che nei prossimi due anni potrà farsi conoscere ancora meglio in Europa.

Oggi a Più libri più liberi erano presenti per discuterne insieme a Ricardo Franco Levi, presidente di AIE e Commissario Straordinario del Governo per la partecipazione dell’Italia a Francoforte 2024, Juergen Boos, Presidente e Ceo della Fiera del Libro di Francoforte, e Jean-Baptiste Passè, direttore del Festival du livre de Paris. All’incontro era presente anche l’ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling.

Le file agli ingressi e il pienone agli eventi nella seconda giornata della Fiera della piccola e media editoria dimostrano che continua a crescere la presenza del pubblico a Più libri più liberi. La giornata inaugurale ha visto, infatti, l’adesione di migliaia di studenti da tutta Italia.

Attesissima domani alle 14.30 la visita del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, al suo primo appuntamento con la Fiera.





Grande successo anche per il Rights Centre di Più libri più liberi 2022, allestito nel cuore della Nuvola, al Livello N5. Gli editori e gli agenti stranieri hanno potuto conoscere il meglio della produzione dei piccoli e medi editori italiani da tradurre nei propri Paesi.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per il tramite di LazioInnova, con i fondi PR FESR LAZIO 2021-2027 e attuato in collaborazione con ALDUS UP, Bologna Children’s Book Fair e BolognaBookPlus. L’incoming degli operatori stranieri è sostenuto da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.





photos copyright 2022 by CarloMarino

