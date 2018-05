AUSTRIA: Estrema destra al governo, pangermanesimo e questione altoatesina

18/12/2017 23:20 - La nuova alleanza di governo in Austria apre le porte all'estrema destra e ripropone la questione del doppio passaporto per i cittadini di lingua tedesca in Alto Adige/Sudtirol. Una trappola in cui… (claudialepo)