Un set completo di polizze per tutelare business e passeggeri, garantendo la tranquillità necessaria, tanto agli operatori quanto ai clienti, per rimettere finalmente in moto la macchina dell’industria turistica: I4T, intermediario assicurativo specializzato da vent’anni nel settore dei viaggi e della mobilità, partecipa per la prima volta a TTG Travel Experience con l’obiettivo di incontrare il trade e fornire tutti gli strumenti necessari per fronteggiare l’atteso rimbalzo del settore, dopo l’annuncio dell’apertura dei primi corridoi sul lungo raggio.

Christian Garrone, Responsabile Intermediazione Assicurativa I4T, dichiara: “La pandemia è stata un banco di prova fondamentale per le assicurazioni viaggio, che hanno dimostrato grande flessibilità. In questi mesi abbiamo lanciato nuove coperture allineate alle reali necessità del contesto. Un esempio, che ci vede ancora tra i pionieri sul mercato, è la garanzia a copertura dei maggiori costi sostenuti in caso di quarantena o di fermo sanitario: una novità destinata a lasciare il segno, perché interviene anche se l’assicurato risulta negativo al tampone, quindi non è ammalato”.

L’offerta completa, disponibile nella nuova area riservata del portale I4T, è modulare, a garanzie crescenti, per intercettare sia gli operatori che devono assicurare pacchetti a organizzazione diretta, sia coloro che cercano coperture integrative. Si spazia dall’annullamento per qualsiasi motivazione oggettivamente documentabile a I4Flight, polizza best seller contro la cancellazione dei voli da parte dei vettori, fino alle soluzioni per l’incoming e il business travel. Da segnalare anche le polizze per le attività alberghiere ed extra alberghiere, in collaborazione con Zurich: soluzioni flessibili, che assicurano anche le strutture che svolgono l’attività su più ubicazioni, con premi “su misura”.

“L’accresciuta consapevolezza del mercato sull’importanza delle polizze viaggio – prosegue Garrone – si accompagna ad un rinnovato bisogno di formazione, supporto commerciale e consulenza specializzata. Per questo abbiamo potenziato il servizio S4T e, in occasione della fiera, apriamo uno sportello dedicato all’assistenza legale: gli agenti di viaggio potranno rivolgere i loro quesiti direttamente al nostro Legal Affairs Manager, Giusy Fiscella”.

Avvalendosi di un team di professionisti di esperienza pluridecennale in materia turistica, coordinati da Giusy Fiscella, S4T offre assistenza e supporto specializzato agli operatori, con particolare riferimento agli aspetti legali e alle incombenze previste dalla direttiva pacchetti UE. Oltre alla consulenza “on demand”, S4T si occupa del check-up del contratto di vendita e della gestione dei contenziosi per tutte le pratiche per le quali non è prevista la copertura RC. Importante anche l’impegno sulla formazione, attraverso l’organizzazione di un flusso costante di webinar, seminari e newsletter sui temi caldi del settore.

Giovanni Giussani, Direttore Commerciale I4T, traccia un bilancio sull’andamento degli ultimi mesi: “Il dato è variabile e dipende dalla tipologia di polizze prese in esame. Il comparto Responsabilità Civile e Insolvenza, ad esempio, ha sostanzialmente tenuto, mentre tra 2020 e prima parte del 2021 abbiamo assistito ad una flessione con punte fino al 90% sull’emissione di polizze turismo. Quest’estate le cose sono andate meglio: nel trimestre giugno/agosto abbiamo superato i livelli del 2019 e da settembre siamo in crescita del 50% nel numero di passeggeri assicurati. Ci attendiamo un vero e proprio rimbalzo a partire da Pasqua 2022: la sfida per il nostro comparto è farci trovare pronti. Noi di I4T lo siamo”.



TTG TRAVEL EXPERIENCE

Rimini, 13/15 ottobre

Pad. A3 Stand 114