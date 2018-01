Passione Ornitologia

Sono sempre di più gli appassionati di ornitologia, una branca della zoologia che si occupa di studiare la classe degli uccelli.

L'ornitologia è una delle poche scienze che ancor oggi è praticata da un grandissimo numero di dilettanti e appassionati più o meno esperti. Gli ornitologi "professionisti", quelli che praticano l'ornitologia per mestiere - principalmente ricercatori delle università e di qualche ente governativo - sono una piccola minoranza.

Il rapporto tra le due categorie è generalmente buono e viene normalmente mediato da un certo numero di associazioni, con taglio a volte marcatamente ambientalista, a volte più strettamente legato agli ambienti universitari o museali.

Tra le tante associazioni che operano in Italia, citiamo in particolare per l'ornitologia:

la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), che è partner italiano di Birdlife International Lega Italiana Protezione Uccelli ; il WWF (World Wide Fund for Nature); la Federazione Nazionale Pro Natura ; la Federazione Ornicoltori Italiani (FOI-ONLUS).

All'estero, in Europa è molto importante la britannica Royal Society for the Protection of Birds (Società Reale per la Protezione degli Uccelli), che conta oltre un milione di aderenti The RSPB: About us. Tra le altre, menzioniamo la Deutsche Ornithologen-Gesellschaft (DO-G, Associazione Ornitologica Tedesca) DO-G News.

Negli Stati Uniti le associazioni ornitologiche sono numerosissime. Tra le più antiche e più importanti menzioniamo la American Ornithologists' Union (AOU, Unione degli ornitologi americani), fondata nel lontano 1883 e la Association of Field Ornithologists (AFO, Associazione degli ornitologi sul campo), fondata nel 1922.