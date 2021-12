“Essendo un grande appassionato dei Simpson, ho sempre adorato vedere i personaggi famosi comparire in vari episodi della serie e vedere come venivano rappresentati. Dunque, dopo essermi spratichito con l’illustrazione digitale ho deciso di provare le “simpsonizzazioni”. La mia prima simpsonizzazione l’ho fatta per la proprietaria di un bar della mia zona. Da allora ho iniziato a teletrasportare a Springfield quanti più personaggi famosi possibili, rappresentandoli in diverse situazioni e spesso facendoli interagire con i protagonisti del cartone animato. Nonostante fossi ancora un principiante, ho cercato col tempo di riprodurre al meglio lo stile dei Simpson, avvicinandomi sempre di più a quello originale. Mi fa sempre un gran piacere e allo stesso tempo mi diverte quando certe volte mi viene chiesto nei commenti in quale episodio compaia il personaggio appena rappresentato, ad esempio, ciò è successo dopo aver simpsonizzato Johnny Depp.”