Microplastiche e nanoplastiche (MNP) stanno emergendo come potenziale fattore di rischio per le malattie cardiovascolari negli studi preclinici. Mancano prove dirette che questo rischio si estenda agli esseri umani.

Uno studio prospettico, multicentrico, osservazionale su microplastiche e nanoplastiche (MNP) ha coinvolto pazienti sottoposti a endoarteriectomia carotidea per malattia asintomatica dell'arteria carotidea. I campioni di placca carotidea asportati sono stati analizzati per la presenza di MNP con l'uso di pirolisi-gascromatografia-spettrometria di massa, analisi degli isotopi stabili e microscopia elettronica.

I biomarcatori infiammatori sono stati valutati con un test immunoassorbente legato a un enzima e un test immunoistochimico. L'endpoint primario era un composito di infarto miocardico, ictus o morte per qualsiasi causa tra i pazienti che avevano evidenza di MNP nella placca rispetto ai pazienti con placca che non mostravano evidenza di MNP.

Nello studio sono stati arruolati un totale di 304 pazienti e 257 hanno completato un follow-up medio (±SD) di 33,7±6,9 mesi. Il polietilene è stato rilevato nella placca dell'arteria carotide di 150 pazienti (58,4%), con un livello medio di 21,7±24,5 μg per milligrammo di placca; 31 pazienti (12,1%) avevano anche quantità misurabili di polivinilcloruro, con un livello medio di 5,2±2,4 μg per milligrammo di placca. La microscopia elettronica ha rivelato particelle estranee visibili e dai bordi frastagliati tra i macrofagi della placca e sparse nei detriti esterni. L'esame radiografico ha mostrato che alcune di queste particelle includevano cloro. I pazienti in cui sono stati rilevati MNP all'interno dell'ateroma erano a rischio più elevato per un evento end-point primario rispetto a quelli in cui queste sostanze non sono state rilevate (rapporto di rischio, 4,53; intervallo di confidenza al 95%, da 2,00 a 10,27; P <0,001).

In questo studio, i pazienti con placca dell'arteria carotidea in cui sono stati rilevati MNP avevano un rischio composito 2 volte più elevato di infarto miocardico, ictus o morte per qualsiasi causa a 34 mesi di follow-up rispetto a quelli in cui non sono stati rilevati MNP.

Lo studio è stato ideato e coordinato dall'Università della Campania Vanvitelli, in collaborazione con vari enti ed è stato pubblicato su The New England Journal of Medicine.