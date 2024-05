“È evidente che la scelta dell’amministrazione comunale di voler puntare su un modello di sviluppo di città alta funzionale ( secondo loro) . Ma per chi? Per cosa? Per il turismo?

Certo ricordiamo tutti lo slogan “rendiamo Bergamo attrattiva”, ma anche il turismo va controllato, la città vecchia non può diventare una fiera continua.

Il turista la domenica va via e al bergamasco restano i conti saliti e le difficoltà di accesso”.

Così in una nota Massimo Tucci (FDI) candidato al consiglio comunale di Bergamo.