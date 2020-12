E' in previsione il prossimo Gennaio una maxi tassazione sui liquidi da inalazione con e senza nicotina. Questo comporterà mutazioni e disagi all'interno di un settore sempre più minato da Governi, enti e multinazionali.

Dopo tutto in Italia Philip Morris ha investito costruendo 2 stabilimenti e parrebbe essere l'unica realtà, per i numeri che porta, a poter reggere un inasprimento tale delle tasse. Eh si perchè la tassazione non riguarda unicamente la sigaretta elettronica ma anche i riscaldatori di tabacco. L'unico prodotto a non essere coinvolto (guarda caso ...) sono le comuni sigarette.