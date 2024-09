Simona Dantas, professionista nel mondo dell’estetica, partecipaa “Il Salotto delle Celebrità”con trattamenti skincare mirati per ogni esigenza richiesta nella Beauty Room dell’hospitality. Il suo viaggio e la sua dedizione partono dal Brasile ed approdano in Italia, dove Simona ha avuto la possibilità di approfondire la sua curiosità sul mondo della bellezza grazie ad alcune tecniche apprese, come il Metodo Renata Franca e Top Corpus. In questa intervista la conosciamo meglio e scopriamo come è stata per lei questa esperienza.



"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Quello che distingue il mio lavoro di massaggiatrice è che io non mi concentro solo sulla componente fisica, ossia sul corpo fisico vero e proprio, ma pongo anche particolare attenzione alla mente del mio cliente lavorando con gli olii essenziali, gli odori, il tocco delle mani, le profumazioni degli olii stessi, tutti elementi che lavorano sullo spirito della persona. Infatti, ad esempio, una persona soggetta a stress ha bisogno di un particolare trattamento da cui il suo spirito e la sua mente traggano beneficio soprattutto in termini di calma. E questo trattamento si materializza ad esempio con l’impiego di olii essenziali che lavorano sullo spirito e la psiche della persona, quali quello dell’arancio e della lavanda. Gli altri massaggiatori invece lavorano solo con olii normali o neutri e con movimenti meccanici, a scapito degli effetti benefici che un approccio olistico può portare. Infatti, io trasmetto non solo benessere fisico ma anche psichico.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Il mio progetto futuro è quello di avere uno studio mio, una sede mia, un angolino di paradiso dove lavorare e ricevere i miei clienti. Infatti, ora lavoro a domicilio. Per il futuro, dunque voglio avere una sede mia dove i miei clienti non solo ricevano le giuste attenzioni con i miei vari massaggi ma dove c’è anche una zona relax post massaggio. Una zona relax dove dopo il massaggio ci si può riposare, leggere un libro, prendere un the o una tisana, sentirsi come a casa. Senza fretta, dedicandosi anche alla meditazione. La vita purtroppo è ormai sempre di corsa e si dedica sempre meno tempo alla cura propria e del proprio spirito. Voglio dare quindi a tutti i miei clienti la possibilità di rigenerarsi in una sorta di piccolo paradiso!

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Le motivazioni che mi hanno portato a questo evento sono state quelle di farmi conoscere e di conoscere nuove persone per poter portare a ognuno di loro la mia essenza vera. Infatti, nel mio logo c’è scritto “essenza rigenerata” ossia rigenerare l’essenza vera che c’è dentro ognuno di noi attraverso le mie mani. Le mie aspettative, dunque, sono quelle di farmi conoscere, socializzare e far capire quali sono gli effetti benefici che io porto ai miei clienti e per quanto mi riguarda questo è il mio più grande premio!

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

“La stanza accanto” di Pedro Almodovar è stato per me particolarmente significativo in quanto riflette in buona parte esperienze che ho già vissuto nella mia vita, come una brutta malattia che ho avuto - e che ho pienamente superato - così come l’unione e poi la separazione da alcune persone e i tranelli che la vita ci riserva. Infatti, Almodovar è uno dei miei registi preferiti in quanto riesce sempre a narrare la realtà con una predilezione per molti aspetti a me cari e sentiti.