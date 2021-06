L'Italia è passata ai quarti di finale di Euro 2020 sconfiggendo l'Austria per 2-1 nei tempi supplementari, dopo che nei primi 90 minuti il risultato era rimasto fermo sullo 0-0.

Un tempo per parte per le due squadre. Il primo all'Italia con gli azzurri che sfiorano il vantaggio con Barella, tiro respinto in controtempo con il piede dal portiere austriaco, e poi con Immobile, il cui tiro finisce sul palo.

Il secondo tempo, invece, è appannaggio dell'Austria, con l'Italia che si salva grazie a due fuorigioco segnalati dal Var. Il primo permette all'arbitro di annullare un gol di testa di Arnautovic, il secondo gli evita di assegnare un calcio di rigore per un fallo in area di Pessina.

La partita si sblocca nei tempi supplementari.

Al 95' Spinazzola, dalla trequarti, crossa sulla destra premiando l'inserimento sul secondo palo di Chiesa: l'esterno della Juventus evita Laimer rientrando sul sinistro e lascia partire un diagonale che supera Bachmann. Non si riesce a capire però se Chiesa, nel momento in cui riceve il cross, dopo aver colpito la palla di testa, se la aggiusti o meno con il braccio. Per arbitro e Var il gol è stato giudicato regolare.

Alla fine del primo tempo supplementare arriva il raddoppio con Pessina, che si impossessa di una palla contesa in precedenza da Acerbi e da dentro l'area supera Bachmann con un sinistro sul secondo palo.

Il gol dell'Austria arriva a 6 minuti dalla fine, su calcio d'angolo, con Kalajdzic che si tuffa anticipando di testa Locatelli e batte sul primo palo Donnarumma.

Gli austriaci provano a recuperare il risultato imbastendo un paio di azioni pericolose, ma senza riuscire ad inquadrare la porta, anche se va ricordato che l'Italia aveva avuto in precedenza la possibilità di portarsi sul 3-1 un paio di volte su azioni di rimessa. A Wembley, la partita finisce così sul 2-1!

Così l'ha commentata Roberto Mancini, Ct dell'Italia: "Sapevamo che avremmo dovuto soffrire perché l'Austria è la tipica squadra che non permette di giocare bene. I cambi hanno fatto la differenza per noi, ma stasera tutti hanno dato il massimo. Sono contento perché i ragazzi hanno dato tutto per vincere anche quando eravamo stanchi".

Queste, invece, le parole di Franco Foda, Ct dell'Austria:

"Non ho mai ricevuto così tanti complimenti da un avversario. È stato incredibile come la squadra ha tenuto in vita il match nei tempi supplementari. È stata una grande partita. Siamo tutti delusi, ovviamente. Ma tutta l'Austria può essere orgogliosa di questa squadra. All'inizio volevamo attaccare alti, ma l'Italia è stata troppo forte e sono riusciti a farsi strada superando la nostra pressione".

Nel prossimo turno, l'Italia affronterà a Monaco la vincente tra Belgio e Portogallo. Se in tale occasione l'Italia giocherà come questa sera, qualunque sia l'avversario, la sua avventura agli europei non potrà certo continuare. Infatti, se oggi a qualificarsi fosse stata l'Austria, nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo.



Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1408898865022050305