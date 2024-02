A distanza di poche ore dall'incidente che è costato la vita a Mario Cirincione in provincia di Palermo, un altro operaio è rimasto gravemente ferito nel Siracusano. A Melilli un uomo è caduto dall'impalcatura del cantiere in cui stava lavorando ed è stato necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale con l'elisoccorso.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Pietre Nere, dove è in fase di realizzazione un supermercato. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi dell'operaio, che hanno subito chiamato il 118. La caduta si è rivelata violentissima e viste le gravi condizioni dell'operaio è subito stato disposto il trasferimento al Cannizzaro di Catania con codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati i carabinieri per ricostruire le fasi dell'incidente.

Un episodio che allunga l'elenco di incidenti sul lavoro e punta nuovamente i riflettori sulla sicurezza nei cantieri. Proprio Mercoledì, le due ore di sciopero in tutta Italia per sensibilizzare sul tema, dopo la tragedia di Firenze, in cui hanno perso la vita cinque operai. Ma proprio durante la protesta, l'operaio del Palermitano che aveva soltanto 49 anni, è stato travolto dal crollo di un muro mentre ristrutturava un'abitazione a Campofelice di Roccella. Era sposato e padre di due figli adolescenti.