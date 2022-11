L'Empoli, temporaneamente, ha raggiunto in classifica la Salernitana a 17 punti, dopo aver battuto per 2-0 la Cremonese nell'anticipo della 15.a giornata di serie A, facendo registrare la seconda vittoria consecutiva nel proprio stadio. Rimane invece al terz'ultimo posto l'undici lombardo, con 7 punti all'attivo e nessuna vittoria ottenuta in questa prima parte della stagione.

In base al gioco, però, va detto che il risultato del Castellani non rispecchia affatto l'andamento della partita. La Cremonese ha giocato a viso aperto creando quasi il doppio delle occasioni da rete create dall'Empoli. Unico demerito per l'undici di Alvini quello di non esser riuscito a metter la palla in rete... a seguito anche dell'incredibile stato di forma di Vicario che ha letteralmente blindato la porta dei toscani.

Al 10' il primo incredibile intervento del portiere dell'Empoli su un colpo di testa di Buonaiuto deviato in angolo, dai cui sviluppi il 10 grigiorosso spara un diagonale di destro che Vicario stavolta respinge di piede. Successivamente, neppure con i tiri in sequenza di Okereke e Buonaiuto, la Cremonese riesce a passare e si va all'intervallo sullo 0-0.

Al rientro in campo, Zanetti schiera Cambiaghi al posto di Lammers, ed il nuovo entrato dopo 16 secondi realizza la rete del vantaggio per l'Empoli mettendo alle spalle di Carnesecchi un pallone vagante in area.

La Cremonese reagisce, ma Vicario nega la rete anche a Sernicola, così come poco dopo anche a Okereke, fermato al limite dell'area piccola da un'uscita in tuffo.

A fine tempo, all'89', l'Empoli segna anche il gol del 2-0 con Parisi che insacca la palla deviata in precedenza da Carnesecchi su tiro di Cambiaghi.







Crediti immagine: twitter.com/EmpoliFC/status/1591408841601986562