Il Ministero del Turismo ha selezionato il porto di Milazzo come uno dei Punti di Interesse (Point Of Interest), che beneficeranno dell’intervento Wi-Fi by Italia.it: si tratta di un’iniziativa finanziata interamente dal Ministero mediante le risorse del Piano per lo Sviluppo e la Coesione del turismo (PSC) 2014-2020, riguardante l’installazione di nuovi punti di accesso Wi-Fi per migliorare l’infrastruttura digitale della Nazione e creare reti pubbliche gratuite per i turisti, rivolta a 23 porti turistici su tutto il territorio nazionale.

L’individuazione delle destinazioni prescelte da parte degli uffici ministeriali tiene conto di alcuni parametri, quali l’elevata rilevanza strategica, l’attrattività turistica del contesto geografico e i volumi generati a livello di flussi turistici. Wi-Fi by Italia.it si inserisce all’interno del progetto “Tourism Digital Hub” (T.D.H.), dedicato a innovare e connettere digitalmente l’offerta e la promozione turistica della Nazione.

Il portale www.italia.it rappresenterà il punto di accesso a una connessione pubblica e gratuita, grazie alla quale il turista avrà l’opportunità di fruire di contenuti relativi alle località e agli itinerari da visitare.

«Una bella notizia – ha commentato il Sindaco Pippo Midili – che conferma come il nostro porto abbia una precisa identità turistica a dispetto di quello che qualcuno cerca di negare solo per creare strumentale confusione. Valorizzare il nostro porto è una priorità per tutti noi, e accolgo con grande soddisfazione questo importante riconoscimento da parte del Ministero del Turismo che ci consente di offrire un servizio migliore ai nostri turisti come ai nostri cittadini. Ora seguiremo con i nostri uffici l’iter richiesto per lo sviluppo e l’attuazione dell’intervento».