Canzone Romantica è il nuovo singolo di Giuliano Pramori on air su tutte le piattaforme digitali. Un brano pop dal gusto jazz, una linea melodica ariosa che rimane subito in mente, un richiamo ai nostri classici italiani della canzone d'autore come Gino Paoli, ma che si ispira anche alle canzoni di Sergio Caputo per l'approccio ironico del canto e dell'arrangiamento. Questi gli ingredienti del singolo del cantantautore emiliano.

Canzone romantica è un invito alla semplicità che spesso si coniuga bene alla parola verità, il romanticismo come vettore dell'amore nelle relazioni, nei rapporti sentimentali, una canzone d'amore insomma.

CENNI BIOGRAFICI DELL'ARTISTA

Giuliano Pramori, nasce a Parma, 50anni fa. Sarà proprio l’aria dell’Emilia, sarà la erre moscia che da quelle parti è il marchio di fabbrica, fatto sta che qui da sempre cantare fa rima con sociale; A Ottobre del 2019, apre un canale youtube artista (Giuliano Pramori Official), inaugurandolo con “Terra”, canzone ambientalista-



E’ l’inizio della pubblicazione di un fiume di singoli, grazie soprattutto alla collaborazione e al supporto del giovane e talentuoso Michael Lopez, agli arrangiamenti di Donatello Menna, chitarrista, compositore diplomato al conservatorio “D’Annunzio” di Pescara, Cristian Cirillo per i mix e mastering e a collaborazioni artistiche diverse su tutte quelle avute nell'ultimo periodo con Clarissa Sabatini, autrice e polistrumentista dal grande talento.



Nell'agosto 2020 partecipa alle finali regionali della rassegna Sanremo Rock e Trend accompagnato dal maestro Nicola Cellamare diplomato al conservatorio “A.Boito” di Parma in chitarra classica e jazz, presentando 2 brani "Segni nei sogni" e "Il papavero" brano che riscuote un sorprendente successo coinvolgendo il pubblico presente tanto che concluso il brano gli spettatori lo intonano invitando l'artista a continuare l'esibizione, per un esordio live del cantautore dall'enorme significato.



A fine 2020 pubblica un primo album, dal titolo emblematico “Cantando amore”, che raccoglie parecchi brani pubblicati sul canale youtube più qualche traccia esclusiva.

Da segnalare anche i buoni risultati di ascolto dei brani pubblicati (al momento una decina) su Spotify che per un artista totalmente indipendente non sono scontati. Nel 2021,infatti, partecipa al contest VERY INDIES con il brano "Le tue parole", con il quale entra a far parte della compilation Very Indies 2021, promossa da MusicBroker.It, primo e unico distributore musicale digitale del Sud Italia, fondato da Antonio Meccariello.



Oggi Giuliano continua a sperimentare nuovi spazi di espressione musicale, ma il suo lavoro di cantautore si può sicuramente inserire in un genere pop italiano, con un forte sostrato romantico ed un anelito di giustizia sociale, alla ricerca di un equilibrio prezioso che non lo faccia cadere nel genere melodico.



I suoni che predilige sono quelli della musica che ha amato negli anni passati, ma non disdegna la sperimentazione di genere e l’influsso che le mode imprimono alla canzone pop, tenendosi sempre aggiornato sulle novità del panorama musicale italiano.



