Nessuno può dire “non lo sapevo”, poiché immagini, filmati e voci di indicibili sofferenze continuano ad arrivare di ora in ora da Gaza.  

Di seguito, la dichiarazione rilasciata il 27 ottobre dal Commissario generale dell'UNRWA, Philippe Lazzarini, in cui denuncia i criminali bombardamenti e il criminale assedio contro la popolazione civile della Striscia di Gaza:



"Mentre parliamo, le persone a Gaza stanno morendo. Adesso muoiono solo a causa delle bombe e degli attacchi. Presto molti altri moriranno a causa delle conseguenze dell'assedio imposto alla Striscia di Gaza.

I servizi di base sono fatiscenti. Le medicine stanno finendo. Cibo e acqua stanno finendo. Le strade di Gaza hanno iniziato a traboccare di liquami. Gaza è sull'orlo di un enorme rischio sanitario poiché i rischi di malattie incombono.

Alcuni giorni fa ho lanciato l'allarme per far sapere che non saremo in grado di continuare le nostre operazioni umanitarie se non avremo fornitura di carburante. Il mio allarme è ancora valido.

Negli ultimi giorni l'UNRWA ha drasticamente limitato il consumo di carburante. Ciò ha avuto un prezzo. Il nostro team ha dovuto prendere decisioni difficili che nessun operatore umanitario dovrebbe prendere.

Cosa ha bisogno di più supporto? Panifici? Macchine salva vita negli ospedali? Impianti per la desalinizzazione dell'acqua? Hanno tutti bisogno di carburante per funzionare.

L'assedio significa che cibo, acqua e carburante – beni di prima necessità – vengono utilizzati per punire collettivamente più di 2 milioni di persone, tra cui in maggioranza bambini e donne.

Ci sono stati intensi negoziati e un'infinita diplomazia di navette per aprire una linea di rifornimento umanitario. Finora il risultato è stato solo pochissimi convogli di aiuti.

Ciò non può nascondere il fatto che Gaza viene strangolata.

La gente di Gaza si sente evitata, alienata e abbandonata.

Nell'ultima settimana ho seguito da vicino l'attenzione sul numero di camion che entrano a Gaza. Molti di noi hanno visto in questi camion un barlume di speranza.

Ciò, tuttavia, sta diventando una distrazione; questi pochi camion non sono altro che briciole che non faranno la differenza per 2 milioni di persone. Dovremmo evitare di trasmettere il messaggio che pochi camion al giorno significano la fine dell'assedio per gli aiuti umanitari. Non lo è. L'attuale sistema in vigore è destinato a fallire.

Ciò che serve è un flusso di aiuti significativo e ininterrotto. Per avere successo, abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario per garantire che questi aiuti raggiungano coloro che ne hanno bisogno. Non è chiedere troppo.

I civili hanno già pagato un prezzo sconcertante, più di 1 milione di sfollati, interi quartieri rasi al suolo, migliaia di morti, altre migliaia di feriti senza quasi più accesso agli ospedali. Sotto il nostro controllo.

Ogni giorno sta diventando un giorno triste per le Nazioni Unite e l'UNRWA, poiché il numero dei nostri colleghi uccisi aumenta. Oggi risultano uccisi almeno 53 miei colleghi. In un giorno abbiamo avuto la conferma che 15 persone sono rimaste uccise. Sono madri e padri. Persone meravigliose che hanno dedicato la loro vita alle loro comunità. Se non fossero stati a Gaza, avrebbero potuto essere vostri vicini. Un collega è morto mentre andava a prendere il pane in un panificio. Ha lasciato sei figli.

Nel frattempo, abbiamo migliaia di colleghi dell'UNRWA che, nonostante condividano gli stessi lutti, la stessa paura e la stessa lotta quotidiana di milioni di abitanti di Gaza, indossano la veste delle Nazioni Unite e vanno al lavoro.

Sono i nostri veri eroi. Le nostre squadre sono anche quelle che si recano ai confini a tarda notte dopo aver completato lo sgombero e l'approvazione dei convogli. Stanno trasportando scatoloni e scaricando camion al buio, sotto continui attacchi aerei e bombardamenti.

I miei colleghi di Gaza sono il volto dell'umanità in una delle sue ore più buie. Assorbono l'ansia e la rabbia degli sfollati nei rifugi dell'UNRWA. I miei colleghi dell'UNRWA si prendono la colpa mentre le comunità diventano – comprensibilmente – arrabbiate, affamate e frustrate.

Sono trascorse quasi tre settimane dall'inizio di questa guerra e le persone stanno rivolgendo la loro disperazione all'UNRWA. Questo è normale. Siamo il volto della comunità internazionale, quella stessa comunità internazionale che sembra aver voltato le spalle agli abitanti di Gaza.

Mi addolora che gli aiuti umanitari, un diritto fondamentale per le persone, siano costantemente messi in discussione, mentre allo stesso tempo la disperazione viene trasmessa in streaming sotto i nostri occhi.

I miei colleghi di Gaza riferiscono che gli ultimi servizi pubblici rimasti stanno collassando, le nostre operazioni di aiuto si stanno sgretolando e, per la prima volta in assoluto, riferiscono che le persone ora soffrono la fame. L'ordine civile sta crollando e la rabbia comincia a incanalarsi verso i miei colleghi. Quanto tempo possiamo durare? Non più di qualche giorno.

Molti sostengono che gli aiuti non possono entrare perché potrebbero non finire alla popolazione. Voglio essere chiaro. Disponiamo di solidi meccanismi di monitoraggio. L'UNRWA è un fornitore diretto di assistenza alle persone bisognose. Tutti i nostri fornitori e partner sono controllati rispetto all'elenco delle sanzioni. Diamo aiuto a chi ne ha più bisogno. I nostri convogli e le loro rotte vengono monitorate. L'UNRWA non dirotta e non dirotterà alcun aiuto umanitario nelle mani sbagliate.

Infine, avete ascoltato i nostri ripetuti appelli affinché le regole della guerra vengano applicate anche a questa guerra. Significa applicare il diritto internazionale umanitario, compreso il principio di proporzionalità e distinzione. I civili devono essere risparmiati: ospedali, scuole, sedi delle Nazioni Unite che ospitano centinaia di migliaia di sfollati in cerca di sicurezza.

Per fare ciò, dobbiamo vedere il volto umano dei civili di Gaza. Equiparare Gaza ad Hamas è MOLTO pericoloso e fuorviante. È un'equazione volta a disumanizzare le persone, volta a rendere giustificabile l'ingiustificabile. Mantenere la nostra umanità significa dimostrare che la gente di Gaza merita la nostra empatia e la nostra compassione.

Nessuno può dire “non lo sapevo”, poiché immagini, filmati e voci di indicibili sofferenze continuano ad arrivare di ora in ora da Gaza.

Non possiamo più chiudere un occhio davanti a questa tragedia umana. Milioni di persone si chiedono, soprattutto in questa regione, ancora di più a Gaza: “Perché il mondo non ha la volontà di agire e di porre fine a questo inferno sulla terra?”

Meritano una risposta. Ritardarlo approfondirà la polarizzazione nella regione e aumenterà il rischio di ricadute regionali.

Infine, in qualità di Commissario generale, intendo visitare Gaza, per esprimere solidarietà e amplificare la voce delle comunità e del nostro personale. Gaza è dove mi trovavo quando ho iniziato la mia carriera umanitaria più di 30 anni fa. È qui che devo essere oggi".