La nota catena di consegne a domicilio la Deliveroo e la catena britannica di Fast Food la Leon si sono unite per realizzare una promozione ‘Rainbow’ dedicata a tutti i loro clienti per il mese di giugno. Mese dell’orgoglio LGBT+.

I clienti che ordineranno i piatti della Leon attraverso la app della Deliveroo riceveranno in omaggio un libro dell’autore e illustratore LGBT+, Olly Pike.

I clienti britannici potranno scegliere fra tre titoli: “Prince Henry” (Una favola gay), “Kenny Lives with Erica and Martina” e “Jenny Lives with Eric and Martin” (Storie sull’accettazione delle diverse tipologie di famiglie).

«I libri di Olly sono storie brillanti e felici che ci ricordano che l’amore è davvero ciò di cui il mondo ha bisogno ora», ha dichiarato Rebecca Di Mambro (Responsabile Marketing della Leon Restaurants).

Nel Regno Unito l’omofobia e il bullismo nei confronti dei minori è molto presente nelle scuole, infatti, gli ultimi dati riportano che il 13% dei bambini britannici ha subito atti di bullismo a causa della loro sessualità.