Buon Compleanno East Market, domenica 25 novembre il mercatino festeggia quattro anni

Quattro anni di East Market. Domenica 25 novembre il mercatino vintage milanese gratuito dedicato alla vendita, allo scambio e all'acquisto festeggia il quarto anniversario. Dalla prima edizione del novembre 2014, la crescita è stata esponenziale e dopo decine di edizioni con migliaia di espositori e un pubblico sempre in aumento ha raggiunto questo traguardo importante.

Per festeggiare quest'appuntamento saranno presenti 300 espositori, sempre scelti tra collezionisti di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer da tutta Italia. Tutti con un comune denominatore: sono rigorosamente selezionati dallo staff di East Market, elemento che fin dall’inizio ha caratterizzato il market e ne è diventato un punto di forza.

Le categorie merceologiche presenti sono prevalentemente vintage, collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, artigianato, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Tra gli espositori i fedelissimi che da sempre hanno partecipato al market durante gli anni. Dannyru Vintage e Level XXX Clothing, celebri per i loro particolari capi in denim. Alt Means Old con il suo mondo di cose vintage, retrò, rare, dimenticate e perdute: dai piatti da collezione alle stoviglie dalla nonna con tante curiosità e stranezze. Happy Books di Fabio Caleffi che propone centinaia di libri nuovi e usati dalla moda alla fotografia, dal design alla grafica. Riffblast da Bologna che reinterpreta vecchie serigrafie, icone religiose e giubbotti di pelle. Spaghettochild specializzato in streetwear uomo Anni '80/'90 e mondo skateboard. Matteo Baldini, collezionista eccentrico, che il suo V94 raccoglie centinaia di articoli vintage, modernariato e curiosità, ma, soprattutto tantissimi giocattoli. Mauro Brolis, che scova le più rare e introvabili locandine dei classici del cinema e non solo. Vincenzo Restuccia, invece, ha creato Restucciart Sunglasses si occupa di occhiali da sole suddivisi in due categorie. La categoria "Original Vintage" e la "New Collection". IX PORTA Antiques di Benedetta Bassi propone oggetti e oddities, argento, mappe geografiche e tavole anatomiche. Tiziana Savino, una vera webstar blogger del vintage che con il suo celebre Vintageafropicks porterà una vasta selezione di vestiario tra gli '80 e i '90. Grazia Ferrari e le sue celebri fasce per capelli, le uniche e originali che vantano decine di tentativi d'imitazione. Dogana Vintage si occupa di vintage a 360 gradi. Parte dagli occhiali fino ad arrivare all’oggettistica, passando per l'abbigliamento e l'accessorio vintage. Camden Lock Vintage di Nadia Marin nasce dalla passione per l’editoria (stampe e riviste) e la comunicazione d’altri tempi; si occupa di selezionare magazine di moda, attualità e cineromanzi della fine degli Anni ’40, anni ’50 e ’60 conferendo nuova vita alle pubblicità di quegli anni. E per i dischi in vinile non mancheranno i collezionisti Lorenzo Pittan, Simone Borsacchi e Gabriele Bramante, e sempre in fatto di musica non mancherà Millenovecentosessanta di Jacopo Gamba da Bergamo che è specializzato in juke boxe d'altri tempi.

All'interno sarà presente un corner principale chiamato sempre East Market Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e sei punti birra. Il menù internazionale è ampliato con Hot Dog, Pulled Pork, Bun e Burritos oltre ai consueti Jerk Chicken, Burgers e molto altro. Nella parte esterna il food market con vari truck sempre con offerta di cucina internazionale senza dimenticare la cucina italiana e molte proposte per vegani, celiaci e kids, completati da numerosi punti birra.

Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee mai viste prima. DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato a cura di DJ Henry, e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget.

Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.

East Market

domenica 25 novembre

dalle 10 alle 21

via Mecenate, 84 – Milano

Infoline +393920430853

Ingresso libero