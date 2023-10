“UNA STORIA, DALLA TERRA ALLA TERRA”,

INTERVISTA ESCLUSIVA CON MARIA GAROFALO AL CAMPANIA LIBRI FESTIVAL 23



Cari amici, oggi vi propongo la mia intervista esclusiva con l’autrice Maria Garofalo, presso la fiera Campania libri festival 2023. Il suo romanzo “Una storia, dalla terra alla terra, lfa publisher, è l’esordio narrativo dell’autrice.

Un romanzo di formazione che è un ritratto vero della storia di un’Italia contadina che ha rappresentato il Paese sin dall’inizio del novecento, ne è stato colonna portante con i sacrifici di italiani che hanno combattuto la fame, la miseria, le malattie, che l’hanno letteralmente ricostruita dopo la fine della seconda guerra mondiale, catapultandola in un mondo nuovo alla ricerca del benessere a tutti i costi e di una vita migliore per le generazioni successive.

Non erano consapevoli i nostri connazionali del loro fondamentale ruolo, sapevano di dover fare il loro dovere e di portare avanti la famiglia come nucleo fondamentale della società.

E in questo romanzo noi conosciamo, appunto, la famiglia Gargiulo, con i coniugi Guido e Concetta, i loro figli, Giuseppe, Luigi, Lucia, Antonio, con tutti i loro parenti, in una bella famiglia allargata, come ora si direbbe. In modo particolare conosciamo la caparbietà e la forza del primogenito Giuseppe e di sua moglie Margherita.





- https://www.youtube.com/watch?v=HBEoINc3sOU

Daniela Merola