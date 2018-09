La MotoGP riparte dalla Spagna, domenica si corre nel MotorLand di Aragon

La MotoGP riprende questo fine settimana dalla Spagna, gareggiando nel MotorLand di Aragon, nei pressi di Alcañiz, a metà strada tra Saragozza e Barcellona. Sarà la quattordicesima prova della stagione.

Con la Yamaha in netta difficoltà, sembra che solo la Ducati, in special modo con Andrea Dovizioso, sia in grado di contrastare il cammino della Honda di Marc Marquez verso la conquista di un nuovo titolo anche in questa stagione, quando mancano ancora sei gran premi alla sua conclusione.

Per Marquez, quella di Aragon è uno dei tracciati su cui il pilota spagnolo si sente più a suo agio, tanto che la pista ha deciso di dedicargli una curva, la numero 10, che da questo fine settimana si chiamerà "curva Marc Marquez".

Nella scorsa edizione, il pilota della Honda ad Aragon riuscì a scavalcare nella classifica del mondiale il rivale Dovizioso. Quest'anno sono sempre Dovizioso e Marquez ha contendersi il titolo, ma la situazione è invertita, con l'italiano che insegue.

Ma non bisogna però neppure dimenticare che Marquez non vince da tempo. L'ultima volta che è salito sul primo gradino del podio era il 15 luglio al Sachsenring. Da allora, solo vittorie Ducati.

Sul tracciato di Aragon, lungo 5.078 metri con 7 curve a destra e 10 a sinistra, si percorrono 23 giri per un totale di 116,8 km.

Una pista tecnica per la quale la Michelin ha messo a disposizione dei piloti della MotoGP le consuete tre mescole (morbide, medie e dure), ma con il pneumatico posteriore che sarà rinforzato sulla spalla sinistra.

Il clima della zona, a fine settembre, può essere instabile e sono probabili precipitazioni anche violente. Per questo, Michelin ha messo a disposizione gomme da bagnato soft e medie, con le posteriori sempre rinforzate a sinistra.



Questo il programma del prossimo fine settimana per la MotoGP:

Giovedì 20 settembre, la conferenza stampa che apre l'evento alle 17.

Venerdì 21 settembre, le prime prove alle 9:55.

Sabato 22 settembre, le qualifiche alle 14:35.

Domenica 23 settembre, la partenza della gara alle 14.