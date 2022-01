Fantasmi, spiriti, castelli infestati e misteriosi ma anche leggende eroiche, storiche, cavalleresche e amorose dal medioevo ai giorni nostri nei castelli dell'Emilia-Romagna.

Leggende, misteri, segreti popolano i Castelli d'Emilia-Romagna: storie enigmatiche dal Medioevo ad oggi evocano presenze, fantasmi, spettri che rendono ancora più suggestive le visite a rocche, fortezze e manieri.

Amori del passato, strani accadimenti, inquietanti suoni, dolci memorie riemergono tra le antiche mura e portano con sé dubbi, curiosità e grandi emozioni.

Un viaggio tra storie e leggende per gli appassionati di fantasmi e paranormale, ma anche per gli scettici che indagano i fatti storici con rigore, o semplicemente per i curiosi che vogliono leggere una bella storia