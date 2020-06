In Italia si riparte con il bonus, monopattino, bicicletta e vacanze per una famiglia che abbia un isee sotto la soglia di 40.000 euro!

Se la famiglia è composta da almeno tre persone il bonus può arrivare a 500 euro, mentre il limite è 300 in caso di due componenti e 150 se si tratta di un single. Il bonus si utilizza per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Per richiedere l'agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l'accesso a IO, l'app dei servizi pubblici resa disponibile da PagoPA. È necessaria per l'accesso l'identità digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE 3.0).

Si danno buoni bicicletta, monopattino e 500 euro per andare in villeggiatura?

Innanzitutto sembra che il 50-60% degli italiani non andrà in vacanza per ovvie ragioni legate a paura e mancanza di soldi, il resto saranno coloro che, in fondo, la vacanza possono permettersela a prescindere, quelli che vedi in estate nei ristoranti mangiare pesce e risotti incuranti dei prezzi.

Gli altri italiani vorrebbero invece un lavoro stabile ed uno stipendio dignitoso, invece si continuano a regalare loro spiccioli, pensando di far ripartire che cosa? Il turismo? Quel turismo inavvicinabile a molti, il turismo del tutto pieno a Capri, Positano e Palinuro? Stanze da 100 e più euro al giorno più il costo dei servizi in spiaggia? Erano pieni e traboccanti, quelli che adesso lamentano migliaia di euro giornalieri di mancati guadagni. Quali erano le loro dichiarazioni dei redditi? Quanto dichiaravano i lidi balneari, i bar sempre pieni? Forse è il momento di passare tutto al setaccio. Troppo facile, a mio giudizio, "piangere per ottenere".

Ma qualcuno conosce quando costa mangiare in un ristorante per 4 persone, diciamo a Paestum, o pernottare in albergo?

Ma veramente il problema degli italiani oggi è quello di andare in vacanza? L'italiano medio quello che ha figli da mantenere a scuola o il mutuo da pagare ha quale priorità la vacanza e... "oddio", il bonus da 500 euro? Ridicolo per gli albergatori e le strutture turistiche, ridicolo per le famiglie.

Se dovesse essere questo il problema, allora nessuno starebbe davvero correndo il rischio di morire di fame... quindi che bisogno c'è di avere dei bonus?

Tanto per dirla tutta, mio padre era operaio e l’unica vacanza che ha fatto era quando, in viaggio di nozze, andò a Capri per 5 giorni. E in 38 anni di professione non sono mai andato in vacanza.

Una rondine o due non fanno certo primavera, ma tutta questa necessità di andare in vacanza in un momento critico dell’economia, mi sembra semplicemente ridicolo e offensivo verso le persone più deboli.

Governo, ma che stai combinando?