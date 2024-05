Il mondo dell’infanzia è il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi dell’annata editoriale, ai loro autori, illustratori ed editori. A differenza di altri premi, la selezione del Premio Andersen non avviene tramite candidatura o bando, ma è espressione del lavoro quotidiano condotto dalla redazione della rivista mensile Andersen – che dal 1982 è punto di osservazione dell’intera produzione editoriale dedicata a bambini e ragazzi – coadiuvata da una rete professionisti della filiera del libro.

Le sezioni del Premio ricalcano i principali generi della moderna letteratura per ragazzi e la suddivisione per fasce d’età: libri 0/6 anni, 6/9 anni, 9/12 anni, oltre i 12 anni, oltre i 15 anni, gli albi illustrati, i libri senza parole, la narrativa, la divulgazione, il fumetto. Vengono inoltre premiati autori e illustratori per la loro produzione complessiva.

Con l’ultimo sabato di maggio, come da tradizione, sono stati comunicati i risultati della 43esima edizione. È

Luca Tortolini il Miglior Scrittore dell’anno, autore maceratese, di cui la giuria del premio ha apprezzato e riconosciuto accanto alla qualità della scrittura, la sua capacità di trovare una misura ideale nell’albo illustrato. A Isabella Labate è andato invece il premio di Miglior Illustratrice dell’anno. Per le sue raffinate tavole monocromatiche, che dialogano con il cinema, la letteratura e la fotografia e per “uno sguardo profondo e ricco di curiosità e umanità che la porta a creare immagini intense e fascinose”. Paola Pallottino, storica dell’arte, autrice tra le altre cose di una preziosa storia delle illustratrici italiane, riceverà il premio come Protagonista della Cultura per l’Infanzia.

L’appuntamento per la cerimonia di premiazione, che prevede numerosi riconoscimenti ai libri dell’anno divisi per categorie, si è svolto nel pomeriggio di ieri nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. Scelti dalla redazione di Andersen, la rivista di informazione e critica letteraria diretta da Barbara Schiaffino, insieme agli altri componenti della giuria dopo un anno di letture e confronti, gli Andersen sono i riconoscimenti italiani più ambiti, attribuiti ogni anno al meglio della letteratura per bambini e ragazzi, autori, illustratori, editori, librai, bibliotecari e protagonisti della cultura per l’infanzia.

Nel corso dell’incontro sono stati annunciati anche il SuperPremio “Gualtiero Schiaffino” per il miglior libro dell’anno, votato da una giuria allargata di esperti tra i titoli che vincono nelle singole categorie, il Premio alla libreria per ragazzi dell’anno, intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso congiuntamente da Associazione Italiana Editori (AIE) e rivista Andersen, e infine il Premio al miglior libro radiofonico promosso da Rai Radio Kids.



Fonte: avvenire.it