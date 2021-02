Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi, alle ore 19, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato, Professor Mario Draghi.

Così la nota stampa del Quirinale che annunciava l'incontro tra il premier incaricato e il presidente della Repubblica. E alle 19 in punto, spaccando il secondo, la Volkswagen di Draghi faceva il suo ingresso nel piazzale del Quirinale.

Dopo tre quarti d'ora di colloquio, l'annuncio che alle 12 di sabato vi sarebbe stato il giuramento del nuovo Governo di cui Draghi, poco dopo, ha comunicato la lista dei ministri.

Questo l'elenco:

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Roberto Garofoli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Luigi Di Maio

Interno

Luciana Lamorgese

Giustizia

Marta Cartabia

Difesa

Lorenzo Guerini

Economia e delle Finanze

Daniele Franco

Sviluppo Economico

Giancarlo Giorgetti

Istruzione

Patrizio Bianchi

Università e Ricerca

Cristina Messa

Lavoro e delle Politiche sociali

Andrea Orlando

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Stefano Patuanelli

Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

(Transizione Ecologica)

Roberto Cingolani

Innovazione TecnologicaVittorio Colao

Infrastrutture e dei Trasporti

Enrico Giovannini

Salute

Roberto Speranza

Beni e Attività Culturali

Dario Franceschini

Ministero del Turismo

Massimo Garavaglia

Sud

Mara Carfagna

Rapporti con il Parlamento (PCM)

Federico D'Inca

Pubblica Amministrazione

Renato Brunetta

Autonomie

Mariastella Gelmini

Politiche Giovanili

Fabiana Dadone

Pari Opportunità (PCM)

Elena Bonetti

DisabilitàErika Stefani



Governo tecnico o governo politico? Giudicate voi, dei nomi sopra riportati, 9 sono i tecnici, 15 i politici.

Ecco come ai vari partiti sono stati distribuiti gli incarichi:

4 vanno al Movimento 5 Stelle, 3 al Partito Democratico, 3 alla Lega, 3 a Forza Italia, 1 a La Sinistra, 1 a Italia Viva.

Sono stati confermati gli incarichi ai ministri di Esteri, Interno, Difesa, Cultura e Salute.

I sottosegretari, ovviamente, andranno a compensare le lamentele degli scontenti che sicuramente non mancheranno. Da notare che il partito di Italia Viva perde un ministero di peso come quello dell'Agricoltura della renzianissima Bellanova, mantenendo, in parte, quello della Bonetti, di cui alcune funzioni sono state assegnate alla leghista Stefani.

E nonostante ciò, Matteo Renzi ha commentato le scelte di Draghi in questo modo:

"Una squadra di alto livello, con alcuni ingressi di straordinario valore. Buon lavoro al Presidente Draghi e ai suoi ministri. Viva l'Italia".

Matteo Renzi, con i suoi maneggi, è riuscito a riportare alla ribalta gente di alto profilo del tipo di Brunetta, Gelmini Carfagna, consentendo di far tornare al governo la Lega, con Giorgetti addirittura allo sviluppo economico (lo stesso che aveva voluto snaturare il Coni, tanto che l'Italia ha rischiato di partecipare alle prossimi olimpiadi senza bandiera).

In più, oltre alla riconferma di Di Maio agli esteri, Ranzi ha ottenuto la nomina a ministro dell'Economia e delle finanze di Daniele Franco con il quale si scontrò nel 2014, quando Franco era ragioniere generale dello Stato.

Ed che dire della riconfermadi Federico D'Incà a ministro per i Rapporti con il Parlamento, accusato da Renzi di fare il calciomercato dei senatori.

Infine è riuscito a dimezzare i ministri del suo partito (anche se erano solo due), escludendo dal governo la Bellanova.

Ma Renzi dice di essere contento così. Probabilmente ha compilato la lista dei sottosegretari che deve essere ben nutrita.