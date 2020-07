Tra gli argomenti dell'assemblea di Lega che il 30 giugno ha visto riunirsi le 20 squadre di serie A, vi era quello relativo ai diritti tv. Sky, che detiene la fetta più grossa è stata messa in mora per il mancato pagamento dell'ultima rata relativa alla stagione 2019/2020, per la quale è stata fissata al 12 luglio la data ultima di scadenza.

L'emittente satellitare ha fatto sapere che oggi avrebbe saldato la rata per la nuova stagione, ma ancora non ha comunicato se e quando pagherà l'ultima rata di quella in corso.

Il 12 luglio, per l'appunto, dovrebbe scattare il periodo relativo alle partite che avrebbero dovuto essere coperte dall'ultima tranche del pagamento per la stagione 2019/2020.

Secondo alcune fonti il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe anticipato che nel caso l'emittente fosse insolvente le impedirebbe di trasmettere le partite della sua squadra. Decisione che, a sua volta, finirebbe di fatto per decretare Sky come inadempiente anche verso i propri abbonati, generando un contenzioso che finirebbe per risolversi in una class action... ma soprattutto in un'intricata questione legale da cui nessuna delle parti - come spesso accade - finirebbe per avere vantaggi.

Come andrà a finire, però, ancora non è dato sapere.