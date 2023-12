Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro si distingue con una valutazione media di 4,6 su 5 stelle, ottenuta grazie ai pareri positivi di 293 acquirenti soddisfatti. Selezione di Amazon per "smartwatch uomo Samsung", questo dispositivo ha registrato più di 200 vendite nell'ultimo mese, offrendo funzionalità avanzate a un prezzo di 270,93€, con possibilità di resi gratuiti.

Inclusi nel prezzo sono resi gratuiti e l'IVA; è opportuno notare che potrebbero esserci offerte migliori da altri rivenditori, anche se potenzialmente senza la spedizione Prime gratuita.

Offre un'ampia gamma di opzioni accessorie, tra cui assicurazioni per una tranquillità d'uso ottimale. Inoltre, offre pagamenti rateali con Cofidis per una maggiore flessibilità.

Il dispositivo, targato Samsung, si presenta con le seguenti specifiche:

Marca: Samsung

Modello: Galaxy Watch 5 Pro

Stile: Bluetooth

Colore: Nero

Dimensioni Schermo: 1,36 Pollici

Caratteristica Speciale: Wireless, Viaggi

Forma: Rotondo

Destinatari: Adulti unisex

Compatibilità: Tablet, Smartphone

Questo smartwatch offre un monitoraggio avanzato delle attività all'aperto, fornendo una panoramica dettagliata delle prestazioni personali. Con una batteria resistente e potente, consente workout ottimali, supportando allenamenti ad alta intensità e intervalli.

La robustezza è garantita grazie alla cassa in titanio, alla certificazione IP68 e alla resistenza all'acqua fino a 5 ATM, con un vetro zaffiro che si dimostra due volte più resistente rispetto al Watch4.

La connettività senza interruzioni lo rende un compagno affidabile per una vasta gamma di attività quotidiane. Con GPS integrato, misurazione integrata dell'ossigeno e analisi bioelettrica (BIA) per misurare la composizione corporea, questo smartwatch si rivela un compagno versatile per il benessere e la tecnologia avanzata.