Giovedì, l'Associazione Rousseau, sul Blog delle Stelle pubblicava il post dal titolo "È tempo di decisioni", con lo scopo di rendere pubblico il seguente aut aut al Movimento 5 Stelle, a partire dai suoi parlamentari:

"... Nei giorni scorsi abbiamo anche attivato una raccolta fondi, su ogni nostra pagina, per provare a mantenere vivo il progetto civico a prescindere dalle decisioni del MoVimento che, negli ultimi giorni, è arrivato addirittura a negare l’esistenza del debito tramite alcuni suoi esponenti. Per questo oggi, come Associazione Rousseau siamo quindi costretti, a causa dell’enorme ammontare di debiti, a definire una data ultima: il 22 aprile 2021.Qualora i rapporti pendenti non verranno definiti entro questa data, saremo costretti a immaginare per Rousseau un percorso diverso, lontano da chi non rispetta gli accordi e vicino, invece, a chi vuole creare un impatto positivo sul mondo."...



Il paradosso è che l'Associazione Rousseau gestisce l'omonima piattaforma (dove i tesserati esprimono i loro voti) e il Blog delle Stelle, praticamente il sito ufficiale del MoVimento 5 Stelle, lo "strumento aperto e partecipato che mette in connessione il MoVimento con i fenomeni più rilevanti e i cambiamenti del mondo che ci circonda. Sul Blog trovano spazio i contributi e le voci di tutti gli organi del MoVimento, dal Capo Politico agli esponenti del Governo, passando per i parlamentari e gli europarlamentari, i portavoce eletti nelle Regioni e nei Comuni, gli attivisti e il Garante".

Praticamente senza Rousseau non esisterebbe più un punto di aggregazione e coordinamento delle attività del Movimento... come se al Pd, da un 'ora all'altra facessero scomparire la sede in via del Nazareno con uffici e impiegati.

Così, Vito Caludio Crimi per venerdì ha convocato per le 15:30 la riunione dei parlamentari alla Camera e per le 21 quella dei parlamentari al Senato.

A questo punto la domanda è: riuscirà Crimi a far scucire loro i soldi necessari per soddisfare le richieste di Rousseau, cioè di Davide Casaleggio? E nel caso non dovesse riuscirci che cosa ne sarà del Movimento e dei suoi iscritti?