Calcio Neymar denunciato per omofobia. L’attaccante brasiliano in forze al PSG Neymar è stato denunciato da un attivista LGBT+ per omofobia nei confronti del compagno della madre.

Agripino Megalhaes, autore della denuncia nei confronti del calciatore, parla anche di "istigazione all’odio" oltre che di omofobia. Una situazione che l’entourage del calciatore brasiliano non ha ancora commentato.

Secondo la stampa gli insulti sono stati ascoltati nel corso di una registrazione privata tra Neymar e un gruppo di suoi amici.

"Piccolo gay" e "Figlio di p…". Questi gli insulti rivolti da Neymar a Tiago Ramos (22 anni) attuale fidanzato di sua madre, Nadine Gonçalves (52 anni).

Una relazione, a quanto si dice, non gradita a Neymar, soprattutto dopo la dichiarazione di Tiago Ramos di essere bisessuale.

Adesso la parola al giudice che dovrà decidere se mandare avanti l'accusa oppure no.