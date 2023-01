Venerdì 5 gennaio Prada svelerà l’ottavo rilascio della collezione Timecapsule in edizione limitata, come sempre abbinato a un Nft. Si tratta del drop di Nft numero 37 della collezione Timecapsule. "Nel corso dei primi tre mesi del nuovo anno saranno presentate camicie realizzate con stampe speciali del fotografo italiano Enzo Ragazzini della fine degli anni sessanta e dell’inizio degli anni settanta tratte dall’archivio personale dell’artista", ha spiegato il management in una nota.

La camicia di gennaio, dal nome Interferenza ottica art print by Enzo Ragazzini 1969, sfoggerà un disegno creato da Ragazzini nel 1969 in occasione della mostra all’Institute of Contemporary Arts (Ica) di Londra e realizzato con la tecnica dell’interferenza ottica utilizzando dispositivi meccanici di propria invenzione (il “piano rotante” per i motivi circolari e il “tamburo rotante” per i motivi orizzontali). Questo processo è stato poi digitalizzato nel 2017.

La tasca anteriore della camicia in popeline presenta il logo a triangolo smaltato del marchio e una decalcomania sul retro con la scritta “January”. Ognuna è accompagnata dal proprio Nft, che funge da invito per unirsi alla community Crypted Nft di Prada.