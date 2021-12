"Nel mondo abbiamo una miscela pericolosa creata da una bassa copertura vaccinale con molti pochi test, che continuerà a generare varianti, a meno che non si trovi una soluzione".

Questo è quanto ha dichiarato oggi il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom, in una conferenza stampa sulla situazione coronavirus sulla variante Omicron.

Nella stessa occasione, il direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Onu Michael Ryan, rispondendo alla domanda se i Paesi europei debbano prepararsi a dei lockdown per il prossimo Natale, ha dichiarato che bisogna "essere pazienti" e aspettare di saperne di più sulla variante omicron, invitando i governi in Europa a incrementare le misure a contrasto della pandemia.

"Non abbiamo tutte le informazioni sulla trasmissibilità" della variante Omicron del Covid - ha detto il capo per le emergenze dell'Oms Maria Van Kerkhove - anche se c'è qualche elemento suggerisce che sia più trasmissibile" precisando che nei "prossimi giorni, non settimane", si dovrebbero avere più informazioni sulla nuova variante e che c'è comunque la possibilità che Omicron possa diventare "più trasmissibile in futuro".