Frutto di un programma di formazione internazionale, nato in casa MAB e condotto nel corso del 2023, nel contesto delle iniziative di costante scambio culturale in Italia e all’estero, "What I want for Christmas" è un party-show di Gisella Zilembo, costruito in modo laboratoriale attraverso l’interazione creativa di danzatori di diversa estrazione, profilo, esperienza ed età. L’esito, dato dal progressivo studio delle tecniche di Danza e Theater Coaching, è una performance ispirata ai sogni che si realizzano, sviluppata su un medley dei più famosi brani natalizi di sempre, che accompagnano l’intreccio di generi e stili coreutici, in un crescendo trascinante e interattivo. Il teatro si trasforma in una ballroom, in cui il pubblico partecipa alle vicende dei protagonisti, con l’ausilio di una drammaturgia musicale, che alterna momenti divertenti, commoventi e festosi. Lo spettacolo cita e restituisce spunti della memoria collettiva, colorando i ricordi del sapore delle Feste. Diversi stili di Danza si fondono, svelando man mano regali e sorprese, preparati per chi vorrà condividerne la magia del periodo più scintillante dell'anno, in un esperimento pedagogico di grande impatto scenico.

Gisella Zilembo, direttore creativo:

Per mesi, ci siamo mossi in punta di piedi, in una ricerca artistica e personale, da Pupo a Calvino, da Katy Perry a Becket, dai Daft Punk a Ionesco, da Fergie a Leopardi, per scoprire e scoprirci, fra atmosfere ed addobbi natalizi, ospiti di un party luccicante di profonda intimità, che non desidero illustrare (ritenendo l’illustrazione nemica del Teatro), ma raccontare per come lo abbiamo vissuto.

Nella confusione di un cosmo perfetto e balordo, la vita capita, senza che sia dato sapere chi per noi ha deciso e cosa: in tasca portiamo il biglietto per uno spettacolo, che non abbiamo scelto e che non conosciamo. Indossiamo, con fiducia bambina, il nostro vestito migliore, ci buttiamo nell'esistenza, con la santa, commovente incoscienza della natura umana, sperando di non perderci, mentre corriamo, cerchiamo, cambiamo direzione, tanto determinati quanto ignari.

Inseguiamo noi stessi ed un assaggio di Amore, che a volte arriva, a volte ci inganna, a volte ci salva, altre ci annienta, senza chiarimenti. Ci aspettiamo una festa, forse, con l'infantile, benedetta purezza dei sogni, intorno ai quali ci muoviamo, prima che i giorni ci induriscano i pensieri e il tempo ci tradisca: mangiamo aspettative che sono respiri, tesori di speranza, rapporti che si nutrono di incroci aleatori o forse di appuntamenti inevitabili. Sorridiamo. Invecchiamo. Ricordiamo. Custodiamo... restiamo bambole dal coraggio struggente, buttate in un circo di marionette sorridenti, giocattoli che giocano alla Vita. Proviamo, a volte, a scappare, lontani dal coro, in una ribellione solitaria o, in momenti benedetti, troviamo la nostra Fede (fatta di Arte, di Poesia, di Fiducia), che ripulisce la mediocrità di un vivere inconsapevole e ne fa prospettiva e strumento, senso oltre il “non senso”, coraggio di farsi toccare da un meccanismo che non conosciamo. Nell'assurdo di un ingranaggio afasico, trascinati in una danza di plastica, capita che la convenzione si faccia trampolino, nell'incantesimo di rapporti che esistono senza domande... L'Amore, in ogni forma, risponde e basta. Si fa HUSTLE e si fa festa: ironia del coraggio e di una ribellione eroica, nel saper ridere di quel dolore sottile che resta a pungerci il cuore, mentre impariamo a brindare della nostra piccola, insensata, istantanea, bruciante, evanescente luce.

Inesorabilmente, ci innamoriamo della vita e della "struggente bellezza del creato". È il nostro Natale, quale che sia e ... “su di noi, nemmeno una nuvola”.

Grazie a tutti coloro che con noi hanno collaborato. Fra loro: Silvio Beretta, Carlo Gorla, Agata Imbrogiano, Carmela Chiara Imbrogiano, Vincenzo Milia, Stefano Marco Slomma, Katia Bascetta, Chiara Mondadori, Ivan Nadin, Costanza Frisone, Anna Galeone, Barbara Ante, Tiziana Fiandra, Hamza Errbibi, Carlton Wilborn, Francesco Porcelluzzi, Ida Gambini, Basilio Nadin, Giovanni Silvestri, Samuele Iacopino, Veronica Lepri, Alessandra Calore, Francesca Manfrini e Roberto Fascilla, con la Signora Etta (esempi e guide intramontabili).

Klaudia Pepa Skaar

WHAT I WANT FOR CHRISTMAS

Dance party-show

di Gisella Zilembo

dedicato a Eliana

con

Michele Barile, Mike All, Christian Stefanelli, Alena Tarasova, Noemi Cobelli

Ester Papini, Andrea Cheldi e i talenti di MAB 2023



New Style Hustle Specials by Mike All

