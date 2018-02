SANREMO 2018 FASHION MUSIC, lo show di moda e musica firmato Canio Loguercio condotto da Marco Senise

Sanremo è ormai partito, e un grande evento si svolgerà proprio in questa settimana festivaliera nella bellissima città dei fiori.

SANREMO 2018 FASHION MUSIC sarà la nuova grande kermesse, che unirà musica e moda in passerella, a Sanremo, nel pomeriggio del 9 febbraio.

Alcuni stilisti uniranno le loro creazioni ad un grande spettacolo musicale.

In passerella ci saranno talenti emergenti come Erika Sarli, Chiara Vaccaro, Angela Sbrizzai, Federica Sabatino, Les Taties,Valentina Di Stasio, Arianna Laterza, e stilisti affermati come Rachele Ricca, Mauro Fiordiluna, Valentina Giura.

Ideatore e organizzatore dell'evento è Canio Loguercio con la sua CL Eventi, che sta allestendo un vero e proprio show di moda e musica.

A condurre questo appuntamento sarà Marco Senise, con la sua immancabile professionalità, e non più Veronica Maya, come precedentemente annunciato, bloccata da altri impegni sopraggiunti e improrogabili.

Special guest dell'evento sarà invece Sofia Di Chicco, che di bellezza se ne intende: è stata eletta nei mesi scorsi Miss Europe Continental Italy 2017.

A fare da cornice a SANREMO 2018 FASHION MUSIC proprio la meravigliosa cittadina ligure, che impreziosirà un appuntamento davvero da non perdere come happening prestigioso nella attesissima settimana sanremese.