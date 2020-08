Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti.

Questo è quanto ha dichiarato nella serata di mercoledì il ministro della Salute, Roberto Speranza, da suo account Facebook.

L'ordinanza può essere letta al seguente indirizzo:

www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75685&parte=1%20&serie=null

La decisione ha fatto seguito ad una riunione straordinaria tra governo e Regioni convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, a cui hanno partecipato, oltre a Speranza, anche il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i presidenti di Molise, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Abruzzo.

Tra gli argomenti dibattuti, anche in termini piuttosto accesi, quello che ha riguardato le discoteche all'aperto dove non vengono rispettate le misure anti-Covid, a partire dal distanziamento, tanto che al riguardo il ministro Speranza avrebbe annunciato ulteriori provvedimenti a breve.

Materia su cui è intervenuto il presidente uscente della regione Toscana, Enrico Rossi, che in un'ordinanza ha imposto il distanziamento di 2 metri tra coloro che ballano, un numero massimo di clienti presenti contemporaneamente in un locale e un registro su cui annotare per almeno 14 giorni chi vi abbia fatto accesso.