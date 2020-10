Grande interesse per il Digital Talk Uniexportmanager del 30 ottobre 2020.

Lo segnala il Segretario Generale, Marco Piva, annunciando la pubblicazione sul canale Youtube dell'associazione dei due interventi dei relatori e la successiva fase di Q&A, le domande e risposte ai relatori e di condivisione esperienze tra i partecipanti all'incontro.

Tre video, cui oltre un'ora di fase Domande e Risposte, a dimostrazione della partecipazione sui temi della giornata.



Relatori:

- Paolo Caccinelli , Sales Division presso EXTRA VEGA S.R.L. - Focus intervento: Le reti di impresa a sostegno del Business aziendale.

- Carlo Bigazzi, Consulting and corporate services at Carlo Bigazzi - Focus intervento:: PROGETTI EXPORT CONDIVISI TRA LE PMI: come utilizzare un sistema di reti d’impresa già operativo ottenendo finanziamenti SACE SIMEST.



Digital Talk e fase di Q&A, con il sondaggio ai partecipanti, a cura di Giovanni Pecorari e conduzione d delle domande e risposte ai relatori, gestita da Marco Piva, quale Segretario generale Uniexportmanager assieme a Giovanni Pecorari, quale referente per la scaletta editoriale dei nostri Digital Talk Uniexportmanager.



Link agli interventi della giornata:

Paolo Caccinelli - Reti di Impresa per lo sviluppo del business PMI -Talk Uniexportmanager 30 ott. 2020

https://youtu.be/uNgtHkO70z0

Carlo Bigazzi - Utilizzare reti imprese per ottenere finanziamenti-Talk Uniexportmanager 30 ott. 2020

https://youtu.be/Qzh7cmpnIQE

Q&A Uniexportmanager Reti di Imprese - Paolo Caccinelli - Carlo Bigazzi - 30 ott. 2020

https://youtu.be/tg3aPRpyCfE

Canale youtube di Uniexportmanager, gestito da Marco Piva quale Segretario Generale dell'associazione e la Scaletta editoriale a cura di Giovanni Pecorari:

https://www.youtube.com/channel/UCE2fDQ1sJM6aLHms2qg4KCA